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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس المصرية اللبنانية يؤكد ضرورة الشراكة مع القطاع الخاص لدعم تطوير منظومة التجارة الداخلية

المهندس فتح الله
المهندس فتح الله فوزي
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عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس  فتح الله فوزى، رئيس مجلس الإدارة ، مؤتمرا موسعا لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، حول :"تطورات التجارة الداخلية و دور القطاع الخاص في دعم منظومة التموين في مصر" لاستعراض فرص الشراكة مع القطاع الخاص في دعم منظومة التجارة الداخلية و فرص الاستثمار في سلاسل الإمداد والتوريد.

حضر اللقاء المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة علاء الزهيري الأمين العام و الدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة وعلاء الدين السبع، وهيثم الهوارى رئيس لجنة الزراعة و رامى فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب , و لفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين و اللبنانيين و أعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية و سعيد الاطروش المستشار الإعلامي للجمعية .

قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن التجارة الداخلية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي و استقرار الأسواق ، مؤكداً أن دور القطاع الخاص في دعم هذه المنظومة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، سواء من خلال الاستثمار في سلاسل الإمداد، أو تعزيز الشراكة مع الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

و أضاف "فوزى" أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين منظومة الخدمات وتوفير السلع الأساسية بجودة وأسعار مناسبة.

و أشاررئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال،  إلي أن لقاء الجمعية المصرية اللبنانية بوزير التموين يهدف إلي خلق حوار بناء يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير منظومة التجارة الداخلية و التموين و يقدم حلولاً واقعية تعزز مناخ الاستثمار و تدعم خطط الدولة لتحقيق الاستقرار و النمو الاقتصادي حيث يعد هذا اللقاء خطوة فعالة نحو تحقيق المزيد من التعاون المثمر بين الدولة و مجتمع الأعمال لخدمة مصر و شعبها. 

لقاء الجمعية المصرية اللبنانية بوزير التموين المهندس فتح الله فوزي الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال فرص الشراكة مع القطاع الخاص الشراكة مع الدولة