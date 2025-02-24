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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تنس طاولة الزمالك يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا

ارشيفيه
ارشيفيه
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تأهل الفريق الأول لتنس الطاولة بنادي الزمالك "سيدات"، لنهائي بطولة أفريقيا، وذلك بعد فوزه على جمعية العروسة الرياضية التونسي، بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة المقامة حاليًا في تونس.

وشهدت مباراة الزمالك وجمعية العروسة الرياضية التونسي مشاركة كل من: "مريم يونس وسارة عبد العزيز والمحترفة مارجريتا بوتسكا".

ومن المقرر أن يلتقي "سيدات الزمالك" مع نظيره بتروجت مساء اليوم الاثنين، في نهائي البطولة.

ويتكون  جهاز تنس الطاولة بنادي الزمالك من: "أحمد صالح مديرًا فنيًا ومحمد السيد مدربًا".

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