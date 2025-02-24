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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جلسة للفريق الأول للزمالك مع جوزيه بيسيرو

جوزيه بيسيرو
جوزيه بيسيرو
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عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً للقاء زد المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
حرص المدير الفني على مطالبة اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية من أجل تحقيق الفوز في اللقاء المقبل.
وأكد جوزيه بيسيرو للاعبين، ضرورة عدم التفريط في أي نقطة خلال الفترة المقبلة، وضرورة استعادة الانتصارات بداية من لقاء زد.
وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعداداً للقاء المقبل في الدوري.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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