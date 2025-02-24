الرئيس التشيكي: أوكرانيا يجب أن تكون طرفا في أي مفاوضات سلام

أكد الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، ضرورة أن تكون أوكرانيا طرفا في المفاوضات بشأن أي اتفاق سلام يهدف لإنهاء الحرب الدائرة هناك، وأن تقبله كييف.



جاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها بافيل أمام القادة الأوروبيين المجتمعين في كييف، اليوم الاثنين، للإعراب عن تضامنهم مع أوكرانيا في الذكرى الثالثة للعملية العسكرية الروسية والتي بدأت في شهر فبراير من عام 2022، وذلك حسبما ذكر راديو (براغ الدولي) اليوم /الاثنين/.

وأشار الراديو إلى أن المفوض الأوروبي للشراكات الدولية جوزيف سيكيلا حضر المؤتمر ممثلا عن جمهورية التشيك.