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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس التشيكي: أوكرانيا يجب أن تكون طرفا في أي مفاوضات سلام

الرئيس التشيكي بيتر
الرئيس التشيكي بيتر بافيل
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 أكد الرئيس التشيكي، بيتر بافيل، ضرورة أن تكون أوكرانيا طرفا في المفاوضات بشأن أي اتفاق سلام يهدف لإنهاء الحرب الدائرة هناك، وأن تقبله كييف.


جاءت هذه التصريحات خلال كلمة ألقاها بافيل أمام القادة الأوروبيين المجتمعين في كييف، اليوم الاثنين، للإعراب عن تضامنهم مع أوكرانيا في الذكرى الثالثة للعملية العسكرية الروسية والتي بدأت في شهر فبراير من عام 2022، وذلك حسبما ذكر راديو (براغ الدولي) اليوم /الاثنين/.
وأشار الراديو إلى أن المفوض الأوروبي للشراكات الدولية جوزيف سيكيلا حضر المؤتمر ممثلا عن جمهورية التشيك.

الرئيس التشيكي بيتر بافيل أوكرانيا المفاوضات اتفاق سلام