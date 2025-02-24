نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 365 فلسطينيًا من جنين وطولكرم منذ بداية العدوان الحالي

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الاحتلال اعتقل 365 مواطنًا على الأقل من محافظتي جنين وطولكرم منذ بداية العدوان الحالي.

وأضاف نادي الأسير الفلسطيني، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل تصعيدها من عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني تحديدًا في محافظتي جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، وذلك منذ بداية العدوان الحالي، لتشكل هذه العمليات امتدادًا لسياسة الاعتقالات الممنهجة التي تصاعدت بمستواها بعد حرب الإبادة.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عن استشهاد أكثر من 47 ألفا وإصابة أكثر من 111 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية.

وكان سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، قد بدأ يوم الأحد 19 يناير، والذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

ويذكر أنه تم الإعلان يوم الأربعاء 15 يناير، عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا 19 يناير، وهو ما أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.