للمرة الأولى في مصر.. وزير الشباب يفتتح مؤتمر “SOCCEREX MENA” ضمن "سبورتس اكسبو 2025"

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات مؤتمر “SOCCEREX MENA”، الذي تستضيفه مصر لأول مرة في الشرق الأوسط وإفريقيا، ضمن النسخة الثالثة من معرض “سبورتس إكسبو”، الذي يُقام خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، والذى افتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن اعتزازه باستضافة مصر لمؤتمر “SOCCEREX MENA”، باعتباره أحد أهم الأحداث الدولية المتخصصة في صناعة كرة القدم، والذي يجمع نخبة من القادة والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن مصر تسعى دومًا لأن تكون مركزًا رياضيًا عالميًا عبر احتضان الفعاليات الكبرى، واستقطاب كبرى الأندية والاتحادات الرياضية لتعزيز تبادل الخبرات وفرص الاستثمار الرياضي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مؤتمر “Soccerex Mena” يمثل فرصة استثنائية لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير الرياضة المصرية، والاستفادة من التجارب العالمية في مجالات التكنولوجيا الرياضية، الإدارة الاحترافية، والتسويق الرياضي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الرياضي. كما أشاد بالشراكة مع معرض “سبورتس إكسبو”، الذي أصبح منصة استراتيجية تجمع المستثمرين ورواد الأعمال في الرياضة، مما يعزز فرص النمو في مختلف القطاعات الرياضية.

ومن جانبه أعرب السيد باتريك ماكريانور، المدير التنفيذي لمؤتمر soccerex، عن سعادته البالغة بالتواجد في مصر للمرة الأولى مع مؤتمر “Soccerex”، مشيدًا بحفاوة الاستقبال والاهتمام الكبير الذي حظي به الحدث من قبل وزارة الشباب والرياضة المصرية.

وقال ماكريانور: “مصر تُعد واحدة من أبرز الوجهات الرياضية في المنطقة، واستضافة مؤتمر Soccerex هنا هو تأكيد على الدور المتنامي الذي تلعبه في تطوير صناعة كرة القدم وتعزيز الفرص الاستثمارية في هذا المجال. لقد لمسنا التزامًا واضحًا من الدولة المصرية، بقيادة وزارة الشباب والرياضة، بتوفير كل المقومات لنجاح هذا الحدث، وهو ما يعكس مدى اهتمام مصر بتطوير الرياضة وتعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للمؤتمرات والمعارض الرياضية العالمية”.

وأضاف أن المؤتمر هذا العام يشهد مشاركة أكثر من 100 متحدث بارز و1,500 مشارك من أكثر من 100 دولة، إلى جانب كبرى الأندية العالمية والاتحادات الكروية، ما يجعله منصة مثالية لتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في صناعة كرة القدم.

فيما أكد حازم حمادة المدير التنفيذي لمعرض "سبورتس اكسبو"، أن نجاح معرض “سبورتس إكسبو” في نسخته الثالثة يعكس مدى الاهتمام المتزايد بالرياضة كقطاع استثماري واعد، مشيرًا إلى أن الحدث أصبح منصة رئيسية تجمع بين الشركات، الأندية، الاتحادات، والمستثمرين لمناقشة أحدث التطورات في المجال الرياضي.

وقال: “يتمتع معرض سبورتس إكسبو بمكانة عالمية متنامية، وقد نجح في جذب كبرى الشركات العالمية والأندية الرياضية والاتحادات الدولية، ما يعكس الثقة الكبيرة التي اكتسبها الحدث على مدار نسخه السابقة. النسخة الحالية تركز بشكل خاص على التكنولوجيا الرياضية، وتحفيز المشاركة الجماهيرية، وتعزيز دور الرياضة في التنمية الاقتصادية”.

وأشار إلى أن استضافة مصر لمؤتمر “Soccerex” ضمن فعاليات “سبورتس إكسبو” يُعد إضافة قوية للمعرض، حيث يجمع بين قطاعات متعددة في مجال الرياضة، ويوفر فرصًا غير مسبوقة لعقد شراكات جديدة تسهم في نمو الصناعة الرياضية محليًا وإقليميًا.

كما شهد وزير الشباب والرياضة افتتاح أولى جلسات مؤتمر “Soccerex”، التي جاءت تحت عنوان “النادي الأهلي”، وشارك فيها كل من المهندس محمد سراج الدين، المهندس خالد مرتجي، والسيد محمد كامل، حيث تناولت الجلسة استراتيجيات الاستثمار والتطوير في النادي الأهلي، وأبرز المشاريع المستقبلية التي يسعى النادي لتنفيذها، ومنها استاد النادي الاهلي الجديد ورؤية النادي التطويرية.

ويضم المعرض أجنحة لكبرى الأندية العالمية، مثل ريال مدريد، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، ليفربول، مانشستر يونايتد، إي سي ميلان، الهلال، الاتحاد، الأهلي، والزمالك، إلى جانب مشاركة الاتحادات الكروية الكبرى، مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، والاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB)، مما يعزز من مكانة المعرض كحدث رياضي عالمي رائد في المنطقة.