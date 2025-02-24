تدريبات بدنية فى الزمالك استعدادا لزد

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو فقرة بدنية للاعبين في مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء زد المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتولى مايكل جوزيه مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.