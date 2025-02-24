"رياضة الأقصر" تستقبل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ المشروع القومي للموهبة الحركية.. صور

استقبل صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، اليوم الإثنين، اللجنة الوزارية الفنية المشرفة علي المشروع القومي للموهبة الحركية بوزارة الشباب والرياضة، والذي يتم تنفيذه علي ملاعب نادي المدينة المنورة بالأقصر، في إطار الاهتمام بالأطفال واعتبارهم نواة شباب المستقبل، وتحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

اللجنة الوزارية

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، والدكتور وسام سيد احمد المدير الفني لرياضة ألعاب القوى، والدكتور أحمد صادق مدير إدارة البطل الأوليمبي، والدكتور عبد الحليم السيد بالإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية.

وقامت اللجنة الوزارية بمتابعة إجراء اختبارات وقياسات تتبعية للوقوف على مستوى الأطفال ومدى التقدم وتنفيذ البرنامج الزمني والفني للمشروع، بالإضافة إلى متابعة السجلات الإدارية والمالية وملاعب وصالات تنفيذ المشروع، وإجراء اختبارات قياس للطول والوزن وقياس للسرعة والرشاقة والمرونة والتوازن والتوافق والقوة العضلية.

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر: المشروع نواه للانتقاء المبكر لإعداد بطل أوليمبي

ومن جانبه، أوضح صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، أن المشروع القومي للموهبة الحركية يحظى باهتمام كبير ومتابعة مستمرة لجميع مراحل المشروع من وزير الشباب والرياضة، باعتبار المشروع نواه للانتقاء المبكر لإعداد بطل أوليمبي فى الألعاب الرياضية المختلفة، موضحًا أن رؤية "المشروع القومى للموهبة الحركية" تركز فى إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيمًا للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، كما يخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.

ويتم تنفيذ المشروع بمحافظة الأقصر، تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة، وكابتن ابراهيم بسطاوي مدير المشروع.

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