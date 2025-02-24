ندوة توعوية عن التغذية السليمة بـ"تعليم منيا القمح"

نظمت إدارة المنيا التعليمية، ندوة تثقيفية تحت عنوان "التغذية السليمة وأثرها على الصحة العامة والصحة الإنجابية"، في مدرسة البنات الثانوية بمنيا القمح، في إطار التعاون المشترك مع الإدارة الصحية بمركز منيا القمح.

شهدت الندوة حضور عبدالشافى حسن، مدير عام الإدارة التعليمية بمنيا القمح، ومنى ميخائيل، مديرة العلاقات العامة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالإدارة التعليمية، بالإضافة إلى زيزى البدراوي مديرة المدرسة، ومنى عبدالسميع وكيل المدرسة، والأستاذة هبة عمر الأخصائية الاجتماعية، وعدد من الطالبات بالمدرسة.

ندوة عن التغذية السليمة

بدأت الندوة بمحاضرة قدمتها الدكتورة منى عزب، من الإدارة الصحية بمنيا القمح، والتي تناولت خلالها أهمية التغذية السليمة وتأثيرها الإيجابي في بناء جسم الإنسان، موضحةً مخاطر الإهمال في اتباع أنظمة غذائية غير صحيحة وتأثيرها على الصحة العامة والصحة الإنجابية.

كما تم فتح باب النقاش مع الطالبات حيث تم الإجابة على جميع أسئلتهن، وأعربت الدكتورة منى غراب عن سعادتها بالتفاعل الإيجابي من الطالبات، مؤكدةً أهمية الوعي بتغذية سليمة من أجل بناء جسم وعقل صحيين.

في ختام الندوة، تم توجيه الشكر والتقدير من قبل الحضور إلى الدكتورة منى عزب على المعلومات القيمة التي قدمتها، متمنين لها دوام التوفيق.

كما توجه عبدالشافى حسن، مدير عام الإدارة التعليمية، بالشكر والاحترام إلى أحمد عزيز، مدير عام الإدارة الصحية بمركز منيا القمح، ومنى غراب، على التعاون المستمر والمثمر في المبادرات التي تسهم في بناء الإنسان المصري وتحقيق الصحة العامة للمجتمع.