الخميس.. انطلاق مباريات "حسم اللقب" بدوري الكرة النسائية

تنطلق الجولة الأولى من دوري الكرة النسائية "بطل الدوري"، يوم الخميس المقبل الموافق 27 فبراير، وذلك ضمن منافسات حسم لقب الدوري الجاري 2024- 2025.

وتتضمن الجولة الأولي 5 مباريات قوية ، بمشاركة قطبي الكرة المصري، وفريق مسار المتصدر لجدول الدوري حتى الآن.

حيث من المقرر مواجهة (الأهلى × زد، مودرن سبورت × المعادى واليخت، بيراميدز × وادى دجلة، البنك الأهلى × الزمالك، مسار × المقاولون العرب)، في الأسبوع الأول ضمن المرحلة الثانية من البطولة للمنافسة على اللقب.

على أن يتم إقامة جميع المباريات في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، وسيتم استكمال باقي المباريات خلال شهر رمضان المقبل.

وكان قد تم تحديد مواعيد جميع المباريات وفقا لمباريات المنتخب الوطني للكرة النسائية امام رواندا والتي فاز في مباراة الذهب فيها المنتخب الوطني بهدف نظيف على أن يتم مواجهة رواندا في مباراة الاياب غدا الثلاثاء .