الإحصاء: 96 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وزامبيا خلال 2024

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأثنين ، عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر وزامبيا إلى 96 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 183 مليون دولار خلال عام 2023 .

وقد سجل حجم الصادرات المصرية إلى زامبيا 32 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 18 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من زامبيا 64 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 165 مليون دولار خلال عام 2023 .

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى زامبيا خلال عام 2024

1. منتجات الصيدلة بقيمة 14.7 مليون دولار .

2. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 4.4 مليون دولار .

3. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 3.3 مليون دولار .

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.9 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من زامبيا خلال عام 2024

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 62 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بزامبيا 5 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 3.9 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الزامبيين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 .

سجلت قيمة الاستثمارات الزامبية في مصر 327 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 54 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023 بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في زامبيا 311 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 4.9 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وسجل عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة خلال عام 2024، بينما سجل عدد سكان زامبيا 21.7 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة زامبيا طبقــاً لتقديرات البعثة 420 مصري حتى نهاية عام 2023 .