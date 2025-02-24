حبس المتهمين بقتل صاحب مصنع ملابس في الشرقية

قررت نيابة ابو كبير، حبس المتهمين بقتل صاحب مصنع إثر مشاجرة بينهم بسبب خلافات حول قطعة أرض 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا من مامور مركز شرطة ابو كبير يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من: "السيد م" 51 عاما صاحب مصنع ملابس مصابا بكدمة بالعين اليسرى وتوفى متأثرا بإصابته و"الشحات ال" 40 عاما عامل بمصنع المتوفى مصاب بجرح قطعي بالجبهة مقيمين بمركز أبو كبير.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى والمصاب طرف أول وبين ميكانيكي وشقيقه وصديقه ووالده الأول طرف ثانى مقيمين بدائرة مركز أبو كبير وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجره بناحية محل إقامة الأول قام على إثرها المتهمين بالتعدى على الطرف الأول بالتشابك بالأيدى والتراشق بالحجارة بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض زراعية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات