بعد إصابة والدتها.. ياسمين رحمي تتصدر تريند "جوجل"

تصدرت الفنانة ياسمين رحمي تريند جوجل، صباح اليوم، بعدإصابة والدتها الفنانة عفاف مصطفى، بكسر في الإصبع، وذلك في كواليس تصوير مسلسل "80 باكو"، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2025.

ونشرت الفنانة ياسمين رحمي عبر خاصية استوري صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلقت قائلة: "سلامة حبيبتي اللي صباعها اتكسر في التصوير، وبقولك شغلتكم سهلة، أدينا بنتكسر وکمان مينفعش نجبس عشان الراكور".

مسلسل “80 باكو”

يشارك في بطولة مسلسل “80 باكو” نخبة مميزة من نجوم الفن أبرزهم، هدى المفتي، عفاف مصطفى، انتصار، دنيا سامي، خالد مختار، وعدد من ضيوف الشرف ومنهم سماح أنور، وألفت عمر، والمسلسل من تأليف غادة عبد العال، وإخراج كوثر يونس.