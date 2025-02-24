بالصور.. محافظ الأقصر يكرم فريق العمل المشارك بالتدريب العملي "صقر 146"

كرم المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، فريق العمل المشارك في نجاح التدريب العملى المشترك لقوات الدفاع الشعبي والعسكري صقر (146) لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، الذي تم عقده في خلال الفترة من 16 حتى 18 فبراير 2025.

جانب من التكريم

جاء ذلك على هامش جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة رقم (1) لعام 2025، التي أقيمت بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح دكتور هشام الشيمي السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد عمرو محمد مالك المستشار العسكري بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.

وشمل التكريم، كلًا من اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعلي سيد صادق رئيس مدينة الطود، واللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والدكتور أحمد أبوالعطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، والدكتور محمد شعبان رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، ومحسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر، والدكتورة عفاف عبدالباسط ممثلة الهلال الأحمر، ونيرمين نجدي أخصائية الإعلام بديوان عام المحافظة والمتحدث الرسمي للمناورة، وباقي المشاركين من ممثلي المديريات الأخرى.

فعاليات التدريب العملى المشترك صقر (146) لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر

وكانت محافظة الأقصر، قد شهد انطلاق فعاليات التدريب العملى المشترك صقر (146) لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، 2025، حيث تضمنت فعاليات التدريب تقديم بيان لمدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث عن الأخطار المحتملة بمختلف مراكز المحافظة، والإجراءات العاجلة التي يتم اتخاذها لمواجهة الأزمات والكوراث المحتملة، ومهام غرف الإغاثة والمعدات والامكانيات الخاصة بالمحافظة، كما قدم كلا من مدير هيئة الرعاية الصحية بالأقصر ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عرضا عن الإمكانيات والمقومات الخاصة بالوضع الصحي، كما قدم مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة عرضا إمكانيات المرفق بالمحافظة ونقاط انتشار وأماكن تمركز سيارات الإسعاف بالمحافظة، ومن بينها الإسعاف النهري.

كما قدم وكيل وزارة التموين بالمحافظة عرضا للموقف التمويني وإمكانيات مديرية التموين بالمحافظة، كما قدم وكلاء وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة، عرضا عن خطط الإغاثة والإيواء العاجل الخاصة بكل جهة.

يأتي ذلك فى إطار التدريب العملى المشترك “صقر 146” لمجابهة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، للوقوف على كيفية استغلال الإمكانيات المتاحة فى مواجهة الأزمات بالتنسيق بين جميع الجهات المشاركة ومن بينها القيادات التنفيذية والمحلية بالمحافظة - النجدة – المرور – الحماية المدنية – قوات الأمن – المسطحات المائية – الصحة – الإسعاف – الشباب والرياضة – التضامن الاجتماعى – التربية والتعليم – الطب البيطرى – الطرق والكبارى – الكهرباء – هيئة مياه الشرب والصرف الصحى – الأوقاف – المندوب الكنسى – المسطحات المائية – البيئة – المتحدث الإعلامى -الهلال الأحمر المصرى).

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