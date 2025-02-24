"خطة إنقاذ المزرعة" يواصل عروض مسرح الطفل بالدقهلية.. صور

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تقديم عروض شرائح مسرح الطفل ضمن برامج وزارة الثقافة، حيث استضاف مسرح نادي المعلمين بمركز شربين ثاني العروض المسرحية المخصصة للأطفال بمحافظة الدقهلية، التي تقدم بالمجان للجمهور.

العروض تقدم بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، حيث قدم عرض "خطة إنقاذ المزرعة"، من تأليف محمود عقاب وإخراج محمد عبد الجواد، تدور أحداثه حول مجموعة من الحيوانات التي تحتفل بعيد ميلاد "الغزال" ملك المزرعة، ويقررون أن تكون المزرعة مكانا للجمال فقط، فيطردون القردة، والغراب، والحمار، رغم أنه جاء إليهم بالطعام. ولكن حين يتعثر ويسقط ما يحمله، يغضب "الغزال" ويطرده، ليجد الحمار نفسه وحيدا في الغابة، حيث تتوالى الأحداث في إطار مشوّق يحمل رسائل تربوية للأطفال حول القبول والتسامح.

شارك في العرض مجموعة من الفنانين الشباب، من بينهم مروان تامر، عمر سليم، ساندي بدر الدين، عبد الرحمن مريود، عمر أحمد، رقية سمير، جونيور جورج، مريم فرغلي، مالك محمد، هنا صبري، مليكة لطفي، لميس أحمد، وعد الخولي، وآخرون. كما جاء العمل متكاملاً من حيث العناصر الفنية، حيث قدمت الأشعار بقلم محمود عقاب، والألحان للموسيقار محمد صلاح، فيما صمم الديكور محمود نبيه، والإضاءة محمود الصاوي، بينما تولى تسجيل ومونتاج الأغاني محمد صلاح، وصمم الاستعراضات خالد النموري، أما المكياج فكان بإبداع جوزيف وهيب وفيفيان جميل.

العرض من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، وحضره لجنة تحكيم مكونة من الشاعر د. مسعود شومان، المخرج حسن يوسف، ومهندس الديكور محمد هاشم.

يأتي العرض ضمن الموسم الجديد لشرائح مسرح الطفل، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، وذلك استمرارا لجهود قصور الثقافة في تقديم محتوى فني هادف للأطفال، يجمع بين المتعة والتوعية بالقيم الإنسانية والاجتماعية.



