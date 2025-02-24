رسائل رئيس زامبيا من القاهرة.. إشادة بدور السيسي في ترسيخ الأمن وتحقيق التنمية أبرزها

أعرب رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما، عن تطلعه لدعم علاقات التعاون الثنائي بين القاهرة ولوساكا معربا عن تقديره للدعم المصري والتعاون القائم بين البلدين



وقال رئيس جمهورية زامبيا فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية أن مصر وزامبيا تجمعهما علاقات تعاون وثيقة على مدار السنوات الماضية

وأكد الرئيس هاكيندي هيشيليما، أن مصر دولة قديمة، معربا عن سعادته بتواجده فى القاهرة التى وصفها بالمدينة التاريخية التى يدرس فيها طلاب زامبيا

وأضاف الرئيس الزامبى، إننا من خلال علاقتنا الثنائية نعمل على تعزيز التعاون وترسيخ الاستقرار والأمن".

ووجه الرئيس الزامبى الشكر للرئيس السيسى قائلا: الرئيس الذى يعمل من أجل ترسيخ الاستقرار ليس فى العالم العربى فقط ولكن فى المنطقة

كما وجه الرئيس الزامبى الشكر للرئيس السيسى على توفير الأدوية والمواد الطبية فى المستشفيات قائلا: دعم مصر سهل علينا توصيل الأدوية إلى بلداننا ونتطلع إلى مزيد من المشروعات المشتركة فى صناعة الدواء

وقال الرئيس الزامبى إنه معجب بأسلوب الرئيس السيسى فى الإدارة وفى ملف التنمية قائلا: زرنا العاصمة الإدارية الجديدة ورأينا فيها رؤية واضحة كما رأينا مهارات الإدارة التى يتمتع بها القطاع الخاص

وأكد أنه ناقش مع الرئيس السيسى تنفيذ كل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها اليوم مؤكدا :سنعطى الزراعة الأولوية، وكذلك إدارة المياه

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية جلسة مباحثات مع "هاكيندي هيشيليما"، رئيس زامبيا لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية

وتم بحث تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم وبناء القدرات للأشقاء في زامبيا، بالإضافة إلى التنسيق بشأن قضايا المنطقة والقارة الإفريقية

