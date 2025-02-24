الخميس.. برنامج العمارة والتصميم البيئي بحلوان الأهلية يطلق معرضه الطلابي الأول

ينظم برنامج العمارة والتصميم البيئي بكلية الهندسة بجامعة حلوان الأهلية معرضه الطلابي الأول، والذي يُعد نافذة إبداعية لعرض مشروعات وأعمال طلاب البرنامج

وذلك يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025 بمبنى هندسة 1، بجامعة حلوان الأهلية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والسيد عطا أمين عام الجامعة، الدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية الهندسة - المطرية.

ويتضمن المعرض أعمال طلاب البرنامج من مختلف المستويات الدراسية، من لوحات هندسية، وتصاميم مجسمات معمارية، وعرض لأحدث أساليب توظيف الفراغات الخارجية، بالإضافة إلى بعض الأعمال الفنية المرتبطة بمجال هندسة العمارة، وتنعقد فعاليات المعرض تحت إشراف الدكتور محمد عماد منسق البرنامج، والدكتور أحمد عبد الواحد مسجل البرنامج.

فيما يعد هذا المعرض تجسيداً لحرص الجامعة على دعم الابتكار والإبداع لدى طلابها، ويُتيح لهم فرصة متميزة لعرض مشروعاتهم وتبادل الأفكار مع زملائهم وأعضاء هيئة التدريس، مما يعزز من قدراتهم الأكاديمية والعملية.