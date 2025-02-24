"صناعة الملابس": المعرض العربي الدولي للأثاث والديكور فرصة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي 

صرح الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية بأن مصر تسعى إلى زيادة صادراتها في جميع القطاعات الصناعية مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل (الغزل والنسيج والملابس والمفروشات والأثاث).

وأوضح خلال مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل المشاركة المصرية في المعرض العربي الدولي للأثاث والديكور والمفروشات و الصناعات الخشبية المقرر انعقاده في الأردن، خلال الفترة من 19 إلى 22 أغسطس القادم ، أن هذه القطاعات تشهد نموًا ملحوظًا في الطلب داخل الأسواق العربية؛ ما يعزز فرص التوسع فيها .

وأكد "عبد السلام" أهمية المعرض كفرصة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي و دعم الصناعة المصرية واننا سنعمل علي استغلال هذه الفرصة لتعزيز صادراتنا وبناء شراكات استراتيجية مع الدول العربية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والعربي بشكل عام.

وأضاف رئيس الغرفة أن المشاركة المصرية في المعرض ستكون الأكبر مقارنة بالدول الأخرى، حيث ستشارك مصر بعدد كبير من الشركات الرائدة في قطاعات الأثاث والديكور والملابس والمفروشات والصناعات الخشبية حيث أن الأردن تُعد بوابة رئيسية للمنتجات المصرية إلى عدد من الدول العربية، خاصة فلسطين، في ظل التوقعات ببدء مرحلة إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وشدد المستشار محمود جراح، الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولي، على أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية من خلال المشاركة الفاعلة في المعارض الدولية والعربية، مشيراً إلى أن المعارض العربية تشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

وأوضح “جراح” خلال المؤتمر الصحفي أن العلاقات التاريخية المتينة بين مصر والأردن تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، حيث تشهد المنتجات المصرية رواجًا كبيرًا في الأسواق الأردنية والعربية بشكل عام، خاصة في قطاعات المفروشات والأثاث والملابس والديكورات والأخشاب وغيرها من القطاعات الصناعية حيث تحظي تلك المنتجات بثقة كبيرة في الأسواق العربية بسبب جودتها وتنافسيتها ومراعاة المعايير العالمية في الإنتاج .

كما أشار جراح إلى أن الأردن تُعد بوابة مهمة للمنطقة العربية، خاصة لدول مثل لبنان وسوريا وفلسطين، حيث تسهل الروابط التجارية والاقتصادية بين هذه الدول وتعزز من فرص التبادل التجاري، مؤكداً أن الأردن يُعد محورًا استراتيجيًا للتجارة العربية، مما يعزز من أهمية المعارض الدولية التي تقام على أراضيها.

وأكد جراح على أن المعرض الدولي العربي الذي سيقام في الأردن خلال الفترة من 19 إلى 22 أغسطس 2025، سيشهد مشاركة عربية ودولية واسعة، حيث سيشارك فيه عدد كبير من الشركات من دول مثل الصين وماليزيا وتركيا، بالإضافة إلى مشاركة فعالة من دول عربية مثل سوريا والعراق وليبيا ومصر ودول الخليج، والتي تُعد من أكثر الدول التي تشارك بمشترين في المعرض.

وأضاف الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض، أن المعرض العربي الدولي سيشهد مشاركة ما بين 8 إلى 9 دول بعدد يقارب 100 شركة، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا الحدث على المستوى العربي والدولي، مشيراً إلى أن هذه المشاركة الواسعة ستسهم في تعزيز التبادل التجاري وتوفير فرص جديدة للشركات العربية والدولية.

وأعلن جراح أنه سيتم السماح بالبيع المباشر في المعرض العربي الدولي للأثاث والديكور والتشطيبات والمفروشات والصناعات الخشبية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستوفر فرصة كبيرة للزوار والمشترين للتعرف على أحدث المنتجات والتصاميم في هذه القطاعات، بالإضافة إلى إمكانية الشراء المباشر

وأكد المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، أن هناك فريق عمل متخصص من الجمعية يتواجد حاليًا في الأردن لدراسة احتياجات السوق الأردني بدقة، خاصة في قطاعات الأثاث والديكور والمفروشات وغيرها من المنتجات ذات الصلة.