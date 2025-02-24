ads
الإثنين 24 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الكرة النسائية يختتم تدريباته لمواجهة رواندا في مباراة الإياب بأمم إفريقيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يختتم منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان تدريباته اليوم الاثنين، استعدادا لمباراة الإياب أمام رواندا غدا الثلاثاء الموافق 25 فبراير، باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب في العاصمة كيجالى بفوز سيدات الفراعنة بهدف نظيف سجلته حبيبة عصام، ويحتاج الفراعنة للفوز أو التعادل بأى نتيجة للتأهل إلى الدور الثانى بالتصفيات الأفريقية.

يضم منتخب الكرة النسائية كلا من: منار السيد هاني، أميرة محمد عبد الحميد محمد، عهد طارق جميل، ياسمين محمد عبد العزيز، مينا عزت عبد الحميد، مروة توفيق أحمد، حبيبة عصام محمد حافظ، كنزي مجدي عزيز، فرح سمير علي، حبيبة وليد مختار، مهيرة علي محمد، ندى عماد عواد، يارا صبري بسيوني، هالة مصطفى موسى، نور عبد الواحد السيد، ثريا أشرف عبد الله، نورا خالد محمد، رودينا عبد الرسول يحيى محمد، إيمان حسن عبد الرحيم، نهى طارق سيد صابر، حبيبة عماد صبري.

منتخب مصر للكرة النسائية منتخب الكرة النسائية أحمد رمضان التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا الكرة النسائية