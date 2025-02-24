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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بحضور أوسكار "رويز".. محاضرة فنية للحكام بعد الجولات 13 و14 و15 بالدوري

لجنة الحكام
لجنة الحكام
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عقدت لجنة ادارة شئون التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم ، محاضرة فنية بمقر الاتحاد اليوم الاثنين، لتحليل وتقييم أداء الحكام في المباريات الأسابيع 13 و 14  و 15، بحضور أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام عبر تقنية " زوم " والحكام الذين شاركوا في إدارة المباريات.

ووجه أوسكار رويز كلمة للحكام في بداية المحاضرة أثني خلالها علي أدائهم في المباريات الأخيرة ، والتزامهم بالتعليمات التي منحها لهم خلال ورشة تطوير الحكام تحت إشراف فيفا، قبل أن يقوم أعضاء اللجنة بشرح جميع الحالات ومناقشتها مع الحكام علي مدار 4 ساعات .

لجنة ادارة شئون التحكيم أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام محاضرة فنية أداء الحكام