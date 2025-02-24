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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حماس: تصريحات قادة الاحتلال تستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي والأمم المتحدة

قطاع غزة
قطاع غزة
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أعلنت حركة حماس، أن تصريحات نائب رئيس الكنيست نيسيم فاتوري، والتي دعا فيها إلى قتل الفلسطينيين البالغين في غزة تحريض علني على سياسة التطهير العرقي.

وأكدت حماس، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن تصريحات فاتوري تمثل تجسيدًا لمسار الإبادة الذي انتهجه قادة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني على مدار 15 شهرًا.

وأوضحت حماس، أن تصريحات قادة الاحتلال تستوجب إدانة وتحركًا دوليًا عاجلًا من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات القضائية الدولية.

وأشارت حماس، إلى أن مواقف قادة الاحتلال تتطلب إدانة المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة مطلقيها وتقديمهم إلى العدالة.

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