جوتيريش يعرب عن قلقه إزاء تصاعد وتيرة العنف في الضفة الغربية المحتلة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حسبما نشر موقع الأمم المتحدة، إنّه "قلق للغاية" إزاء "تصاعد العنف" في الضفة الغربية المحتلة، و"الدعوات للضم".

وأضاف جوتيريش في وقت أخلت إسرائيل 3 مخيّمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من سكانها ومنعت عودتهم، "إنني قلق للغاية إزاء تصاعد أعمال العنف والانتهاكات الأخرى التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، وإزاء الدعوات للضم".

وأفاد بأن وقف إطلاق النار في غزة "هش" و"علينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن".