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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم الوادي الجديد: متابعات ميدانية مكثفة لجميع الإدارات التعليمية

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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أكد سامى فضل دياب؛ وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، مواصلة وتكثيف المتابعات الميدانية من فرق المتابعة والموجهين وقيادات تعليم المحافظة فى جميع الادارات التعليمية للاطمئنان على انضباط العملية التعليمية.

وتأتى المتابعات الميدانية فى إطار الوقوف على جميع الإيجابيات ووضع الحلول العاجلة بما يضمن سير العملية التعليمية بكل انضباط ودقة.

متابعات ميدانية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إلى مواصلة المتابعات الميدانية والتي تهدف لمنظومة تعليمية متميزة على أرض المحافظة، فالهدف الرئيسى مصلحة الطالب وتقديم أفضل ما لديهم من أجل جيل واع مبدع ومبتكر.

إيجابيات وسلبيات

وتأتي هذه المتابعات في إطار حرص الوزارة على الوقوف على جميع الإيجابيات والسلبيات، ووضع الحلول العاجلة للتحديات التي قد تطرأ، بما يضمن سير العملية التعليمية بكفاءة ودقة، ويعزز من تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية.

وتهدف المتابعات الميدانية إلى تعزيز منظومة تعليمية متميزة في المحافظة، وتقديم كل ما هو أفضل من أجل تخريج جيل واعٍ مبدع ومبتكر، قادر على مواجهة تحديات المستقبل، وتقديم جميع سبل الدعم اللازمة للطلاب والمعلمين لتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة على التفوق.

مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد متابعة ميدانية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد