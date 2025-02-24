السيسي ونظيره الزامبي يبحثان تطورات الأوضاع فى غزة والسودان والبحر الأحمر والأمن المائى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مباحثاته مع نظيره الزامبي تطرقت إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حيث تم بحث تطورات الأوضاع فى غزة والسودان وأمن البحر الأحمر والأمن المائى، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور فى هذا الصدد

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ونظيره الزامبي بقصر الاتحادية.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية جلسة مباحثات مع "هاكيندي هيشيليما"، رئيس زامبيا لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية

وتم بحث تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم وبناء القدرات للأشقاء في زامبيا، بالإضافة إلى التنسيق بشأن قضايا المنطقة والقارة الإفريقية.