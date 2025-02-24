شمال سيناء تشهد فعاليات الموسم الثامن من برنامج سفراء ضد الفساد

تواصل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء "إدارة تنمية النشء" فعاليات البرنامج التدريبي “سفراء ضد الفساد”، الذي يستمر بمركز شباب مدينة العريش ، بهدف تأهيل النشء لنشر القيم الإيجابية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في المجتمع.

يُركز البرنامج على ترسيخ معايير مجتمعية هامة، مثل نبذ العنف، ومحاربة الغش، والحد من التمييز والتحرش، والتصدي للشائعات، وتعزيز مبادئ العدالة، وسيادة القانون، والمسؤولية، والحفاظ على الممتلكات العامة. كما يسعى إلى إعداد الطلائع ليكونوا سفراء لنشر قيم النزاهة والشفافية في محيطهم الاجتماعي.

تحت برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وبتوجيهات إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ضمن جهود تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الأخلاقية لدى الأجيال الصاعدة.

يستهدف البرنامج تدريب الطلائع في مراكز الشباب والمدارس على كيفية مقاومة الفساد والتصدي للأفكار المتطرفة، وتوعيتهم بمخاطر الانسياق وراء الأفكار الهدامة، ليكونوا قادرين على نشر الوعي بين أقرانهم.