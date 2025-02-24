وكيل تعليم الوادي يفاجئ "بولاق للتعليم الأساسي" ويشدد على الإشراف المدرسي

فاجأ سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم، مدرسة بولاق للتعليم الأساسي فى مستهل زيارته لمدارس قرى الخارجة.

أوجرى “فضل” جولة تفقدية بالحجرات الدراسية والمعامل والفنية بالمدرسة ، حيث حرص على طرح الأسئلة على الطلاب وتحليل ومناقشة الإجابات وسط تفاعل من الطلاب.

الإشراف المدرسي

وشدد وكيل التعليم على الانضباط والالتزام من الجميع وتوزيع الإشراف والقيام بجميع المهام والواجبات المكلفين بها من متابعة حضور الطلاب للمدرسة حتى آخر اليوم الدراسي، وتوزيع الإشراف فى جميع الأدوار والملعب المدرسى وأثناء الفسحة وعلى مدار اليوم الدراسى .

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إلى دعمه الكامل لما فيه مصلحة الطلاب ولتحقيق عملية تعليمية متميزة منضبطة.