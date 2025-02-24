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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وكيل تعليم الوادي يفاجئ "بولاق للتعليم الأساسي" ويشدد على الإشراف المدرسي

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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فاجأ سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم، مدرسة بولاق للتعليم الأساسي فى مستهل زيارته لمدارس قرى الخارجة.

أوجرى “فضل” جولة تفقدية بالحجرات الدراسية والمعامل والفنية بالمدرسة ، حيث حرص على طرح الأسئلة على الطلاب وتحليل ومناقشة الإجابات وسط تفاعل من الطلاب.

الإشراف المدرسي

وشدد وكيل التعليم على الانضباط والالتزام من الجميع وتوزيع الإشراف والقيام بجميع المهام والواجبات المكلفين بها من متابعة حضور الطلاب للمدرسة حتى آخر اليوم الدراسي، وتوزيع الإشراف فى جميع الأدوار والملعب المدرسى وأثناء الفسحة وعلى مدار اليوم الدراسى .

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، إلى دعمه الكامل لما فيه مصلحة الطلاب ولتحقيق عملية تعليمية متميزة منضبطة.

الإشراف المدرسي تعليم الوادي الجديد التعليم الأساسي