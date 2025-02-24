السيسي: مستعدون لنقل خبراتنا التنموية وكل أشكال الدعم والمساندة لزامبيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه تم الاتفاق خلال مباحثاته مع نظيره الزامبى على تعزيز الأطر التعاهدية بين البلدين مشيرا إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين البلدين.

وأكد الرئيس السيسى استعداد مصر لنقل خبراتها التنموية وكل أشكال الدعم والمساندة لزامبيا وكذلك تطوير أطر العمل فى مؤسسات زامبيا الوطنية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ونظيره الزامبي بقصر الاتحادية.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية قصر الاتحادية جلسة مباحثات مع "هاكيندي هيشيليما"، رئيس زامبيا لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

وتم بحث تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم وبناء القدرات للأشقاء في زامبيا، بالإضافة إلى التنسيق بشأن قضايا المنطقة والقارة الإفريقية.