مدعوما بصعوده عالميا..ارتفاع أسعار الذهب في مصر لتسجل 4158 جنيها للجرام

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال تداولات اليوم بدعم من استمرار تداولات سعر الذهب العالمي بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية، يأتي هذا على الرغم من تراجع محدود في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

افتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 4160 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني الصادر عن جولد بيليون عند المستوى 4158 جنيه للجرام، يأتي هذا بعد أن استقر سعر الذهب يوم أمس عند المستوى 4145 جنيه للجرام وكان قد سجل اعلى مستوى أمس عند 4150 جنيه للجرام.



ارتفاع سعر الذهب في مصر اليوم يأتي بدعم من بقاء سعر الذهب العالمي يتداول للجلسة الرابعة على التوالي بالقرب من أعلى مستوى تاريخي دون البدء في تصحيح سلبي، الأمر الذي ساعد الذهب المحلي على الارتفاع من جديد خلال تداولات اليوم، وفق تحليل جولد بيليون الفني.



من جهة أخرى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بشكل محدود ولكنه لم يؤثر على تسعير الذهب المحلي، ليظل الاتجاه الصاعد هو المسيطر وسط محاولات السعر إلى استمرار الصعود واستهداف المستوى التاريخي 4200 جنيه للجرام.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



يشهد سعر الذهب العالمي تذبذب خلال تداولات اليوم بالقرب من أعلى مستوياته بعد أن سجل مستوى تاريخي خلال الأسبوع الماضي إلى تحقيقه ارتفاع للأسبوع الثامن على التوالي، بينما تترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الأمريكية.

ارتفع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم بدعم من استمرار تداول سعر الذهب العالمي بالقرب من أعلى مستوى تاريخي تم تسجيله دون الدخول في تصحيح سلبي حتى الآن، بينما عاد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى التراجع بشكل محدود.

يتداول سعر الذهب العالمي حول المستوى 2940 دولار للأونصة بالقرب من أعلى مستوى تاريخي سجله خلال الأسبوع الماضي عند 2954 دولار للأونصة لتظل التداولات تشهد تذبذب في محاولة لاختراق المنطقة 2940 – 2950 دولار للأونصة ليستهدف بعدها المستوى النفسي 3000 دولار للأونصة.

السعر المحلي:



يتداول سعر الذهب المحلي عيار 21 فوق المستوى 4150 جنيه للجرام مع بداية تداولات اليوم، حيث يحاول السعر تجميع الزخم الكافي لإعادة اختبار قمته السعرية الأخيرة عند 4175 جنيه للجرام ليقترب أكثر من أعلى مستوى تاريخي عند 4200 جنيه للجرام.