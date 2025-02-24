"صحة شمال سيناء" تكرم المتميزين في أقسام الأشعة بالمديرية

كرّم الدكتور أحمد سمير بدر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ، يرافقه الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة والدكتورة مني يوسف حرب مدير إدارة الطب العلاجي، إدارة الأشعة بالمديرية، ومشرفي الأشعة المتميزين بالإدارات ، والمستشفيات التابعة للمديرية، ، وذلك اليوم الإثنين ، بمقر مكتبه بديوان عام المديرية .

وأوضح الدكتورأحمد، أن تكريم اليوم تقديراً لأدائهم المتميز وجهودهم المخلصة خلال الفترة الماضية، ولدورهم البارز في الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، وما شهدته أقسام الأشعة بالمستشفيات من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة ، بالإضافة إلى قيام مشرفي الأشعة المتميزين بالمتابعة المستمرة للتأكد من عمل الأجهزة الطبية بكفاءة وسرعة إصلاح أي أجهزة معطلة على الفور، وسرعة تلافي أي سلبيات قد تؤثر على انتظام سير العمل داخل أقسام الأشعة،

وأثنى الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة على أداء العمل بأقسام الأشعة بمختلف منافذ تقديم الخدمة الطبية بسيناء ، معرباً لهم عن شكره وتقديره لجهودهم المخلصة للحفاظ على صحة المرضى والمواطنين، وسلم الدكتور أحمد شهادات التقدير للمتميزين، مؤكداً على أهمية بذل المزيد من الجهد والعطاء بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة شمال سيناء

وأشارت الدكتوره مني إلى قيام مشرفي الأشعة بمتابعة عمل الفنيين على مدار الساعة، مما ساهم بصورة كبيرة في تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمواطنين بجودة عالية.

وأوضح ابراهيم عبدالله مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية بمديرية الصحة أنه تم تكريم

كل من ا. ياسر محمد رمضان

مشرف عام الاشعه بالمديرية

ا.كمال محمد ابو المعاطي

مشرف الاشعه بمستشفي العريش

ا.محمود احمد حسنى

مشرف القسطره القلبية

ا.محمود جمعه نصار

مشرف الرنين المغناطيسي

ا.توفيق سلامه حسونه

مشرف الاشعه بالشيخ زويد

ا.وليد نصرلله

مشرف الاشعه بير العبد

ا.احمد اسامه درغام

مشرف الاشعه بالمديريه

وأوضح فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف والإعلام بمديرية الصحة ان توجيهات وكيل وزارة الصحة باستمرار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وان مستشفيات المحافظة شهدت طفرة كبيرة في تطوير الخدمات الصحية بها خلال الآونة الأخيرة