تعليم دمياط: انتظام الدراسة خلال شهر رمضان وعدم وجود إجازات

عقد ياســــر عمـــاره وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية، والمتابعة وتقييم الأداء، وبمشاركة مسؤولي المتابعة والمراحل التعليمية بدواوين الإدارات التعليمية عبر الإنترنت.

في بداية اللقاء، هنأ وكيل الوزارة الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على انتظام الدراسة خلال الشهر وعدم وجود إجازات إلا للضرورة أو غياب الطلاب.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف المتابعات على المدارس ونزول جميع العاملين بدواوين الإدارات والمديرية لمتابعة الانضباط الإداري والتعليمي.



كما شدد على استمرار أعمال التقييمات على مدار الأسبوع وامتحان الشهر وعدم غياب الطلاب.



وناقش وكيل الوزارة آليات تفعيل مسابقة أوائل الطلبة مستقبل وطن للصف السادس والشهادة الإعدادية في مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والعلوم.

وكانت أهم النقاط التي تم التأكيد عليها في الاجتماع هي انتظام الدراسة خلال شهر رمضان و تكثيف المتابعات على المدارس و استمرار أعمال التقييمات على مدار الأسبوع وتفعيل مسابقة أوائل الطلبة.

واكد وكيل الوزارة جميع انه سيقوم بجولات ميدانية في المدارس والتحدث مع الطلاب والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والمعلمين.

وتفقد " المحافظ " الفصول الدراسية والقاعات الخاصة بالورش و قاعة تدريس مادة التربية العسكرية.

وأعرب " محافظ دمياط " عن استيائه الشديد من عدم وجود انضباط دراسى داخل المدرسة، وعدم التزام الطلاب بالحضور ، و أيضًا المعلمين ، مما أدى إلى حدوث حالة من عدم الانضباط باليوم الدراسى .

وعلى هذا الصعيد، طالب " محافظ دمياط " ادارتى المتابعة والحوكمة والمراجعة الداخلية، بعمل انضباط ادارى و مراجعة دفاتر الحضور والانصراف للمعلمين والاداريين بالمدرسة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين .