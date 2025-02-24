السيسي: علاقاتنا التاريخية مع زامبيا تعكس روح التكامل والتضامن الأفريقى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أنه تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة مع زامبيا.

وكشف السيسىي -خلال مؤتمر صحفي مشترك بينه ونظيره الزامبي بقصر الاتحادية- أن مباحثاته مع نظيره الزامبي كانت بناءة ومثمرة نحو تعزيز التعاون فى مختلف المجالات.

وأعرب عن تقديره للعلاقات التاريخية بين مصر وزامبيا والتى تعكس روح التكامل والتضامن الأفريقى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد، اليوم، بقصر الاتحادية جلسة مباحثات مع هاكيندي هيشيليما، رئيس زامبيا لتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية

وتم بحث تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم وبناء القدرات للأشقاء في زامبيا، بالإضافة إلى التنسيق بشأن قضايا المنطقة والقارة الإفريقية.