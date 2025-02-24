علاء نبيل يشارك فى اجتماعات اللجنة الفنية لاتحاد شمال إفريقيا

توجه اليوم الكابتن علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم إلى تونس للمشاركة فى إجتماعات اللجنة الفنية لاتحاد شمال افريقيا والمقرر انعقادها غدا الثلاثاء موفداً من الاتحاد المصري.

ويناقش المديرون الفنيون لاتحادات شمال افريقيا في اجتماعهم البرنامج الفني لانشطة الاتحاد للعام الحالي ( 2025 ) وفق الاستحقاقات القارية والدولية لمنتخبات المنطقة بمختلف مراحلها السنية.

ومن المقرر أن يعقد المكتب التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا اجتماعه المقبل يوم ١١ مارس بالقاهرة على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي تلبية لدعوة الاتحاد المصري لكرة القدم.