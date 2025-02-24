في الطهي.. تكريم طالبتين لحصولهما على المركز الأول في مسابقة الأوائل للتعليم الفني

كرم سيد عبدالعزيز، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، الطالبة نيرمين بطرس بخيت والطالبة سارة سعيد أنور من مدرسة جمال نظيم التابعة لإدارة الغردقة التعليمية، بعد حصولهما على المركز الأول جمهوري في مسابقة أوائل الطلبة للتعليم الفني في الطهي.

وتم تكريم الطلاب تقديرًا لجهودهن المتميزة، حيث أبدعت الطالبتان في المسابقة، ما يعكس مستوى التعليم الفني الراقي في محافظة البحر الأحمر، تحت رعاية المحافظ اللواء عمرو حنفي.

التعليم الفني بالبحر الأحمر

كما كرم مدير تعليم البحر الأحمر، علاء حسن مدير إدارة الغردقة التعليمية، وشيماء سامي مبروك، مدير إدارة التدريب والتعليم المزدوج، وعزة محمود عيد، مسؤول الاتحادات الطلابية، وأحمد الزيني، مدير مدرسة جمال نظيم الفندقية، وإيمان رمضان مصطفى، معلم فندقي، تقديرًا لجهودهم المبذولة في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لتحقيق التفوق.

حضر التكريم كل من عبيد سعيد، مدير عام التعليم الفني، ومحمد مسلم، مدير عام الشئون التنفيذية.

مسابقات التعليم الفني

وأكد سيد عبدالعزيز أهمية مسابقات التعليم الفني في تعزيز مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل، مثمنًا جهود المعلمين والإداريين في توفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب.

وفي كلمة له خلال الحفل، أعرب عبيد سعيد، مدير عام التعليم الفني، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن تكريم الطالبتين يعد خطوة مهمة نحو تحفيز باقي الطلاب على التفوق والإبداع في مختلف المجالات الفنية.