علي فرج يحقق لقب بطولة كوتيدي تكساس المفتوحة 2025 للمرة الثالثة في تاريخه

توج علي فرج، لاعب نادي وادى دجلة والمصنف الأول عالميًا، بلقب بطولة كوتيدي تكساس المفتوحة 2025 للمرة الثالثة في تاريخه، بعد سلسلة من الانتصارات القوية التي اختتمها بالفوز في المباراة النهائية.

وتمكن علي فرج من التفوق على منافسه مصطفى عسل، المصنف الثاني عالميًا، بنتيجة 3-0، بواقع أشواط (11-(9، )11-4(، 0)-0).

وقد قدّم أداءً مميزًا وحماسة كبيرة طوال المباراة التي استغرقت 33 دقيقة، ليؤكد بذلك هيمنته على الساحة العالمية ويواصل مسيرته الناجحة مع بداية عام 2025.

بهذا الانتصار، يُضاف لقب كوتيدي تكساس المفتوحة 2025 إلى سجل إنجازات نادي وادى دجلة، الذي يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأندية الداعمة لرياضة الإسكواش عالميًا، من خلال الأداء القوي والاحترافية العالية التي يقدمها لاعبوه في مختلف البطولات الدولية.

وتُصنَّف بطولة كوتيدي تكساس المفتوحة للإسكواش ضمن البطولات الذهبية الكبرى من فئة "A"، حيث يشارك فيها نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف أنحاء العالم، ويبلغ مجموع جوائزها 220 ألف دولار أمريكي، يتم تقسيمها بالتساوي بين فئتي الرجال والسيدات. وقد أُقيمت البطولة في مدينة هيوستن بولاية تكساس، واختُتمت منافساتها أمس، 23 فبراير.