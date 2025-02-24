إطلاق بطولة كأس مصر للكرة الشراب تحت رعاية اتحاد الكرة

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة، تنظيم أول نسخة من بطولة كأس مصر للكرة الشراب تحت رعاية اتحاد كرة القدم، والتي ستشهد مشاركة 256 فريقًا من مختلف محافظات الجمهورية الـ27.

تقام البطولة وفق نظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق إلى 32 مجموعة، تضم كل واحدة منها 8 فرق، وسيتأهل منها 32 فريقًا إلى الأدوار الإقصائية حتى الوصول إلى المباراة النهائية، وستُلعب 450 مباراة مليئة بالحماس والإثارة.

وقد تقرر إقامة النهائي الكبير في ستاد الدفاع الجوي، في خطوة تعكس الاهتمام الرسمي بهذه البطولة، التي تهدف إلى إعادة إحياء تراث الكرة الشراب ومنح اللاعبين الموهوبين فرصة التألق على نطاق أوسع.

يأتي تنظيم هذه البطولة تحت مظلة الاتحاد المصري لكرة القدم، تأكيدًا لدعمه لجميع أشكال اللعبة الشعبية، ومنحها طابعًا رسميًا يواكب الاهتمام الكبير الذي تحظى به في الأحياء المصرية.