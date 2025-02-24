رئيس مجلس النواب ينتقد غياب بعض الوزراء عن اجتماعات اللجان النوعية الهامة

انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، غياب بعض الوزراء ورؤساء الهيئات عن اجتماعات اللجان النوعية الهامة، ومنها لجنة الخطة والموازنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للوزارات لموازنة 23/24، قائلا :" إذا سألت رئيس لجنة الخطة والموازنة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة عن الوزراء الذين حضروا المناقشات سيكون الرد وأنا أعلم جيدا أنه لم بحضر سوي وزيري المالية والتخطيط وحضروا اجتماعا واحدا فقط وكأنه لم يحضر".

وتابع رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين: "هذا الأمر مرفوض تماما ويتنافي مع التقاليد والسوابق البرلمانية، خاصة وأن جميعا يعلم أهمية الحسابات الختامية وما تتضمنه من ملاحظات للجهاز المركزي للمحاسبات، علاوة على أن مناقشتها اختصاص أصيل للمجلس وفقا لما نص عليه الدستور".

وشدد "جبالي" على أن تتم المناقشات بالايضاحات الكاملة للوزراء، مطالبا وزير الشئون النيابية بضرورة التنبيه على الوزراء ممن لم يناقش حسابات وزاراتهم بعد على أهمية الحضور بأشخاصهم ومتابعة الأمر، وموافاته بموقف الوزراء بالحضور، لأن أي التزام دستوري للمجلس لا تهاون ولا خيار فيه".