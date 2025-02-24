وكيل تعليم الأقصر خلال تفقده ورشة لمعلمي الدبلومات: نشهد حقبة ذهبية للتعليم الفني

تفقد الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، ورشة عمل التقييم النهائي لمعلمي التعليم التجاري التابع للتعليم الفني، بحضور عبد الرحمن أحمد حسين مدير عام التعليم الفني.

ورشة العمل

وأوضح وكيل تعليم الأقصر، أن ورشة العمل تضمنت تدريب المقيمين على آليات ومعايير تنفيذ تقييم نهائي لطلاب الصف الثالث بالدبلومات الفنية، مشيراً إلى أن ذلك التقييم يأتي في إطار تطبيق منظومة الجدارات الحديث المطبق منذ عام 2019 حيث يتم التقييم من قبل 2 خبراء من التربية والتعليم وفقاً للتخصص ( صناعى – زراعى – تجارى – فندقى) إلى جانب مقيم من خبراء سوق العمل، حيث يتم تقييم بعض من المهارات العلمية والعملية للطلاب،

وأضاف وكيل تعليم الأقصر، أنه ورشة العمل أقيمت وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، مؤكداً على إن التعليم الفني يلقى اهتماماً بالغاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تعد حقبة ذهبية للتعليم الفني، إذ صارت الشهادة تمنح للطالب وفق مهاراته العملية، وإجادته لتنفيذ ما تعلمه بالفعل، وهذا ما يعرف بمنظومة الجدارات.

ورشة العمل استهدفت تدريب 36 من معلمي التعليم التجاري

واستهدفت الورشة، تدريب 36 من معلمي التعليم التجاري، وتقام بمدرسة الأقصر التجارية بنات، حيث ينفذ التدريب وفق توجيهات الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني بالوزارة، تحت إشراف إبراهيم النادي مدير التعليم التجاري بالمديرية.

ورشة عمل التقييم النهائي لمعلمي التعليم التجاري (1)

ورشة عمل التقييم النهائي لمعلمي التعليم التجاري (2)

ورشة عمل التقييم النهائي لمعلمي التعليم التجاري (3)