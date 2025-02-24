بمهرجان Itfok في الهند| "جسم وأسنان وشعر مستعار" يرفع شعار كامل العدد.. صور

وصول فريق عمل العرض المسرحي "جسم وأسنان وشعر مستعار" إلى مدينة تريشور بولاية كيرلا الهندية، لتقديم ليلتين من العرض المسرحي خلال مهرجان Itfok الدولي للمسرح، والذي تقام فعاليته في الفترة من 23 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل، والعرض يرفع شعار كامل العدد خلال عرضه، وهو من تأليف وإخراج الفنان مازن الغرباوي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه بعد تمثيل جمهورية مصر العربية في مهرجان ديجون الدولي للمسرح بكوريا الجنوبية، في شهر أغسطس الماضي.

يقدم العرض المسرحي "جسم وأسنان وشعر مستعار" اليوم الإثنين 24 فبراير حفلتين خلال فعاليات مهرجان Itfok في مدينة تريشور الهندية، في الحادية عشرة صباحا، والخامسة والنصف مساء، بحضور نخبة من المسرحيين والنقاد الدوليين وستكون متاحة للجمهور الهندي والجاليات العربية المقيمة بالولاية الهندية .

وتؤكد هذه المشاركة على تميز المسرح المصري الشبابي في تقديم أعمال إبداعية متكاملة فنيا وتقنيا، تجمع بين المواهب التمثيلية الشابة والرؤى الإخراجية المبتكرة والتقنيات المسرحية الحديثة.

"جسم وأسنان وشعر مستعار" حقق نجاح كبير خلال الفترة الماضية بعد عرضه على مسرح الهوسابير، ولاقى اقبال نقدي وجماهيري كبير خلال عرضه لمدة يومين، بعد تمثيل العرض لجمهورية مصر العربية في مهرجان ديجون الدولي للمسرح بكوريا الجنوبية خلال شهر أغسطس الماضي.

مسرحية "جسم وأسنان وشعر مستعار" بطولة كل من نغم صالح، وايمان يوسف، نهال فهمي، جهاد عصام، وتأليف موسيقي وغناء وتمثيل محمود شعراوي، ومساعد مخرج وانتاج أنس سليمان، وترجمة روان يوسف، وسوشيال ميديا عصام الدين أشرف، وتصميم بوستر وبامفلت علي عبدالرحمن، وتصحيح وتدقيق لغوي محمد الخيام،فيديومابينج رضا صلاح، واضاءة ومخرج منفذ أحمد أمين، ودراماتورج عزالدين حافظ، واشراف على الانتاج الدكتورة انجي البستاوي، وتصميم ملابس ومنتج مشارك أروى قدورة، تأليف وسينوغرافيا وإخراج مازن الغرباوي.