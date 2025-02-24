انطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الدبلومات الفنية ببورسعيد

شهد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، انطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الدبلومات الفنية.

وانطلقت القوافل التعليمية المجانية بمدرسة الشهيد إبراهيم على محمد السيد الثانوية التجارية للبنات، بحضور أشرف البهنسي مدير عام التعليم الفني وأحمد تاج الدين مدير عام إدارة جنوب التعليمية ومحمد رمزي مدير التعليم التجاري.

القوافل التعليمية

وأكد مدير المديرية أن الهدف الرئيسي من القوافل التعليمية هو رفع مستوى التحصيل العلمي لطلبة الدبلومات الفنية في المواد الثقافية ومنهجية الجدارات بمختلف شعب التعليم الفني التجاري والفندقي والصناعي والزراعي بالإضافة للتعليم المزدوج.

وأشار الغرباوي إلى أن القوافل التعليمية المجانية يحاضر فيها نخبة مميزة من أفضل الموجهين والمعلمين المتخصصين.

وأوضح أن القوافل بدأت اليوم من خلال مراكز مدارس الشهيد إبراهيم على محمد السيد الثانوية التجارية بنات ومدرسة السادات الثانوية التجارية الفنية المتقدمة بنين ومدرسة أحمد عرابي الثانوية التجارية بنات جدارات وعام حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني.