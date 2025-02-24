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الإثنين 24 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة والصحة الأبرز.. السيسي ونظيره الزامبي يشهدان التوقيع على 5 مذكرات تفاهم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الزامبي هاكيندي هيشيليما، مراسم التوقيع على 5 مذكرات تفاهم فى مجالات متنوعة، حيث شهدا توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية مشاورات سياسية بين وزارتى الخارجية فى البلدين.

كما شهدا توقيع مذكرة تفاهم فى المجال الزراعى بين وزارتى الزراعة فى البلدين، ومذكرة تفاهم فى مجال الحجر الزراعى والصحة النباتية بين وزارتى الزراعة فى البلدين، ومذكرة تفاهم فى مجال الاستزراع السمكى ومصائد الأسماك بين وزارة الزراعة المصرية ووزارة مصائد الأسماك فى زامبيا.

وشهد الرئيسان كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ووزارة البنية التحتية فى زامبيا.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس"هاكيندي هيشيليما" رئيس جمهورية زامبيا، حيث بحثا تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي هاكيندي هيشيليما رئيس زامبيا