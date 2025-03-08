محافظ سوهاج يتابع إجراءات الحماية المجتمعية بحلول شهر رمضان

مع حلول شهر رمضان المبارك، ومع موسم شراء السلع الإستهلاكية من قبل المواطنين، بدأت محافظة سوهاج على قدم وساق، العديد من الإجراءات الخاصة بالحماية المجتمعية، وذلك في إطار رؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض والشوادر لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عدد من الاجتماعات الموسعة خلال الفترة الماضية، وذلك لبحث استعدادات المحافظة لافتتاح عدد من معارض السلع الغذائية والشوادر المتنوعة بمختلف مراكز المحافظة، بما يلبي جميع احتياجات الأسرة، خاصةً مع حلول شهر رمضان المبارك.



وجاءت خطة المحافظ خلال الاجتماع بعرض موقف المعارض القائمة، وتنسيق المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية للتوسع في إقامة المزيد من المعارض والشوادر المتنوعة، بالإضافة إلى افتتاح عدد من أسواق اليوم الواحد خلال الأيام القليلة القادمة بمختلف مراكز المحافظة لتوفير كافة السلع الغذائية واللحوم والأسماك، وجميع احتياجات الأسرة بأسعار مخفضة، مما يسهم في الحد من احتكار السلع، وتقليل الفجوة بين منتج السلعة وعارضيها بما يحقق مصلحة المستهلك.



وشدد "سراج" على ضرورة المرور المفاجئ على جميع المعارض وإحكام الرقابة عليها، والتأكد من التزام العارضين بالتخفيضات المقررة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال مخالفة ذلك، موجها مسئولي التموين والطب البيطري والوحدات المحلية بالتنسيق مع الغرفة التجارية لضبط تشغيل المعارض، وإحكام الرقابة عليها، وتحقيق الهدف من إقامتها.



في تحقيق لخطط المحافظة، تماشياً مع توجهات القيادة السياسية في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضه، وخاصةً قبيل شهر رمضان المبارك،

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، سوق اليوم الواحد بمدينة جرجا، وذلك ضمن سلسلة الأسواق التي تنظمها المحافظة في مختلف المراكز لتوفير احتياجات الأسرة بأسعار مخفضة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والعميد أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والنائب إلهامي البارودي عضو مجلس النواب، والدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا.



وقد شهد المعرض إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين رحبوا بهذه المبادرة التي توفر لهم السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق التجارية الأخرى، ويضم المعرض مجموعة متنوعة من العارضين المتخصصين في بيع السلع الغذائية، واللحوم، والأسماك، والمواد الأساسية، مما يسهم في تلبية احتياجات الأسر بأسعار أقل، ويستمر على مدار يومي الجمعة، والسبت، وفى حالة الإقبال الشديد سوف يتم مده إلى ما بعد يوم السبت.

وفي نفس الإتجاه، وبالتوازي مع تقديم كل أشكال الدعم المجتمعي والخدمي للمواطنين بمحافظة سوهاج، يشرف اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، على إفتتاح عدد كبير من معارض السلع الإستهلاكية والغذائية، خلال الفترات المقبلة، وذلك للحد من غلاء الأسعار، وضبط عملية الشراء لدى المواطن بما يتماشى مع إحتياجاته، في تلك المرحلة وما تليها من مراحل مستقبيلة.

وتقدم المعارض عدد كبير ومتنوع من السلع الإستهلاكية والغذائية، بأسعار مناسبة ومخفضه، وسط سلسلة من المبادرات الخاصة بالمحافظة ضمن خطتها التي تتماشي مع رؤية القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يسعى طوال الوقت إلى توفير كل الإحتياجات الخاصة بالمواطن دون أن يثقل كاهله ودون أن يشعر بأي غلاء في مستوى المعيشة.

شدد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، على ضرورة الرقابة على كل الأسواق والتجار، لضبط عملية التسعير، وعدم إستغلال المواسم في بيع المنتجات بمبالغ أكبر من الثمن الحقيقي لها، وتأتي الرقابة ضمن عدد كبير من الإجراءات التي تواجه جشع التجار وتعمل على ضبط السوق وتحقيق الحماية المجتمعية للمواطنين.