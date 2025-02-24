جامعة سوهاج تختتم فعاليات المهرجان الرياضي للياقة البدنية وتكرم الفائزين بالمراكز الأولى

اختتمت جامعة سوهاج فعاليات المهرجان الرياضي للياقة البدنية طلبة وطالبات BE FIT، الذى نظمته إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية للعام الثاني على التوالي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي)، وذلك على مدار يومي 19 و20 من فبراير الجاري، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن المهرجان الرياضي "BE FIT" أقيم على أرض ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، بمشاركة 1000 طالب وطالبة بجميع الفرق الدراسية بمختلف الكليات، بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية لدى الشباب، وقياس مدي التحمل والقوة والسرعة والمرونة خلال المسابقات البدنية التى يشارك بها الطلاب، والذين تم تقسيمهم على عدد أيام المهرجان وفقاً للفرقة الدراسية، مشيراً إلى أن المهرجان شمل العديد من الأنشطة الرياضية والتحديات البدنية، والمسابقات والعروض التى تهدف إلى نشر الثقافة الرياضية بين الطلاب، وتشجيعهم على ممارسة مختلف الألعاب لتعزيز اللياقة البدنية لديهم.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على أهمية مشاركة الطلاب فى مختلف مجالات الأنشطة الطلابية التى تنفذها إدارة الجامعة، لدورها الكبير فى بناء شخصياتهم، واكتشاف المواهب الرياضية وتأهيلهم للمشاركة فى البطولات القمية والخارجية، إلى جانب ماتقوم به الأنشطة الرياضية من الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، وتبادل الخبرات والمهارات، وكذلك وتعزيز العمل الجماعي وتقبل المنافسة والعمل بروح الفريق الواحد.

وأوضح الدكتور محمد كمال منسق الانشطة الطلابية أن لجنة تحكيم المهرجان أعلنت الفائزين بالمراكز الثلات الأولى بكل فرقة دراسية، ففي الفرقة الأولى فاز طلاب وطالبات كلية التربية الرياضية بالمراكز الأولى وهم سيف الدين علي، حسن قدري، ومحمود مرعي، وفي الطالبات فازت كلا من مريم روماني، ياسمين ورداني، آية رفعت، مضيفاً أن الفرقة الثانية حصل عمرو ناجح بكلية الحقوق على المركز الأول، ومحمد محمود بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي على المركز الثاني، وعبد الرحمن ناصر بكلية التربية الرياضية بالمركز الثالث، أما بالنسبة للطالبات فازت كلا من انجي وليم بكلية الآداب مركز أول، روان جمال بكلية التربية الرياضية مركز ثان، وشهد محمد بكلية التربية الرياضية مركز ثالث.

وقال الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن المراكز الثلات الأولى بالفرقة الثالثة(طلبة وطالبات ) فاز فيها كلا من نور الدين عبد اللاه بكلية التربية الرياضية مركز أول، محمد رجب بكلية الآداب مركز ثان، معتز السيد بكلية التربية الرياضية مركز ثالث، وأيضاً فازت نورهان مصطفي بكلية التربية الرياضية مركز أول، رحمة محمود بكلية التربية الرياضية مركز ثان، وعلياء العارف بكلية التربية النوعية مركز ثالث.

وأضاف نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي و الخطيب محمد أخصائي بإدارة النشاط الرياضي، أن نتائج الفرقة الرابعة حصل فيها على المركز الأول طه مصطفي بكلية التربية الرياضية، والمركز الثاني فاز به مصطفي عاصم بكلية الحقوق، أما المركز الثالث حصل عليه حاتم شعبان بكلية التجارة، وفي الطالبات فازت كلا من حبيبة علي بكلية التربية الرياضية مركز أول، منةالله حربي بكلية التربية الرياضية مركز ثان، وأميمة عبد الودود بكلية التربية مركز ثالث.