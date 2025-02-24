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الإثنين 24 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئاسة الفلسطينية تحذر من التصعيد الإسرائيلي والتهديد بعودة الحرب بهدف تنفيذ التهجير

الرئاسة الفلسطينية
الرئاسة الفلسطينية
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حذرت الرئاسة الفلسطينية، من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والتهديد بعودة الحرب بهدف تنفيذ التهجير، مضيفًا: "ندين إجبار الاحتلال 40 ألف مواطن فلسطيني على التهجير من مناطق سكنهم وتفجير المنازل والأحياء وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج".

وقالت الرئاسة الفلسطينية في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين: "نحذر من خطورة تدمير المدن والمخيمات بالضفة الغربية واستمرار الاستيطان ومحاولات الضم والتوسع العنصري".

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بإجبار الاحتلال على تثبيت وقف إطلاق النار في غزة إذا ما أرادت تجنيب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد.

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