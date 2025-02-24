أمطار ورياح وغيوم.. نوات الشتاء تضرب عروس المتوسط

رصدت عدسة «البوابة نيوز» هطول أمطار غزيرة على محافظة الإسكندرية صباح اليوم، وذلك تزامنا مع نوة الشمس الصغرى، وشهر أمشير مع انخفاض درجة الحرارة ونشاط الرياح.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث تستمر الموجة الباردة نهارا شديدة البرودة ليلا على اغلب الانحاء، ويسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد و السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء.

كما يشهد اليوم الإثنين، أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وتمتد خفيفة الى شمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.