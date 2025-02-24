مدير تعليم البحر الأحمر يشهد تقييم أفضل مدرسة عسكرية بسفاجا

شهد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الاحمر اليوم الاثنين تقييم عروض عسكرية بمدارس سفاجا وذلك فى إطار اختيار أفضل مدرسة عسكرية بمدينة سفاجا.

جاء ذلك بحضور اللواء مختار محفوظ المشرف العام على المدارس العسكرية والعميد هيثم لاشين المستشار العسكرى لمحافظة البحر الأحمر. و كمال بكير مدير إدارة سفاجا التعليمية ومديرة المدارس الثانوية العسكرية بسفاجا ولفيف من القيادات التعليمية والعسكرية.

حيث شهد الحضور عروض تبرز مدى دقة الاداء والتوافق الحركى والانضباط لدى الطلاب وذلك خلال تقييم لمدرستى الصناعات البحر البحرية العسكرية والثانوية التجارية تأسيس. عسكرى بسفاجا.

أكد مدير تعليم البحر الأحمر على هامش التقييم الطلاب ان التعليم الفنى هو قاطرة المستقبل وهو مستقبل التعليم بمصر لما له من دور فاعل فى تنمية المجتمع مؤكدا أن الطلاب الان يمكنهم الالتحاق بالجامعة وتحقيق الامنيات من خلال التعليم الفنى وحث الطلاب على وضع أهداف محددة ويسعى لتحقيقها متحديا كافة الصعاب او المعوقات مشؤرا أن تحديد الهدف والسعى بكل جد إليه حتما سيصل إلى تحقيقه.

أشار وكيل تعليم البحر الاحمر ان مدارس المحافظة تمتلك المقومات التى تؤهلها وتأهل الطلاب لتحقيق أهدافهم وطالب بتقديم المزيد من الانشطة الفنية والرياضية والثقافية الطلاب داخل المدارس.

فيما شهد وكيل تعليم البحر الأحمر احتفال المدرسة الفكرية بسفاجا احتفالا بقدوم شهر رمضان المعظم حيث قدم الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة فقرات استعراضية وفنية لاقت اعجاب الحضور.