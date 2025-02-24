المدينة الشبابية بالأقصر تشهد انطلاق فعاليات الموسم الثالث لبرنامج "أخلاقي عنواني".. صور

شهدت المدينة الشبابية بمدينة الطود جنوب الأقصر، اليوم الاثنين، انطلاق أولى فعاليات الموسم الثالث من برنامج "أخلاقي عنواني"، بمشاركة 350 طالب وطالبة من المرحلة الإعدادية، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة للتنشئة المدرسية، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضة للجميع.

برنامج أخلاقي عنواني

وفي هذا السياق، أوضح صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أن برنامج "أخلاقي عنواني" أصبح حدثا سنويًا يعكس التزام الدولة بغرس القيم الأخلاقية وتعزيز الهوية الوطنية بين النشء، وبناء أجيال واعية ومتمسكة بالقيم الوطنية، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى تنمية الوعي الديني والأخلاقي، وتعزيز روح الولاء والانتماء من خلال ورش عمل تثقيفية وأنشطة رياضية وتوعوية، تستهدف طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية في مختلف المحافظات.

برنامج أخلاقي عنواني يتضمن حلقات نقاشية وورش عمل إرشادية ومسابقات رياضية

تضمنت الفعالية، حلقات نقاشية وورش عمل إرشادية، حيث ألقى الشيخ الواعظ علي أحمد علي الواعظ بالأزهر الشريف ندوة عن أهمية الأخلاق في بناء شخصية النشء، والدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة عن تنمية السلوكيات الإيجابية.

كما تحدث الدكتور نور أسامة استشاري تعديل السلوك، عن تنمية السلوكيات الإيجابية وتعزيز روح الانتماء، وتناول الدكتور أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل معها بوعي وحذر.

كما نُظِّمت العديد من المسابقات الرياضية والألعاب الترويحية، التي أشرف على تنفيذها الاتحاد المصري للرياضة، لتعزيز روح التعاون والمنافسة الإيجابية بين الطلاب.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وهاله عثمان مدير عام البرامج بالإدارة المركزية لتنمية النشء، وتحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة.

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