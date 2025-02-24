رئيس الوزراء الإسباني يعلن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار يورو

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار يورو، وذلك بحسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، قد أكدت أنه سيتم تقديم دفعة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 3.5 مليار يورو ستتسلمها كييف الشهر المقبل.

وتاتي هذه المساعدات المقدمة لأوكرانيا، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الأوكراني ودعمه في مواجهة التحديات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد أكد أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا لا يمكن أن تنتهي دون معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى نشوبها، موضحًا أن احترام الحقائق على الأرض، والاتفاق على عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، هما الشرطان الأساسيان لبدء أي مفاوضات.