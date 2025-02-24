9 معلومات عن "بوجلبان" المرشح لتولي تدريب المصري البورسعيدي

يصل خلال الساعات المقبلة المدرب التونسي أنيس بوجلبان، نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق للترجي الجرجيسي إلى القاهرة وذلك لوضع الرتوش النهائية لتولي تدريب الفريق المصري البورسعيدي، حسب ما أكدته مصادر بالنادي، وذلك خلفا لعلي ماهر المدير الفني السابق للفريق الذي تم فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين بسبب تراجع نتائج الفريق للفريق خلال المباريات الماضية.
المصري البورسعيدي وضع اسم أنيس بوجلبان من أقوى المرشحين لتولي المسئولين الفنية للفريق، على أن يتم عقد جلسة مع مجلس إدارة النادي لانهاء الاتفاق بشكل رسمي واعلان تعيينه رسمياً.
وإليكم أبرز المعلومات عن المدرب التونسي أنيس بوجلبان :
- أنيس بوجلبان هو من مواليد يوم 6 فبراير 1978 فى تونس العاصمه.
- بوجلبان وهو لاعب كرة قدم تونسي في منتخب تونس لكرة القدم.
- لعب في مراكز وسط والدفاع.
- لعب لعدة أندية منها فريق نادى بورنموث و فريق تونس لكرة القدم و نادى توركى يونايتد و الأهلي المصري و النادي الرياضي الصفاقسي و النادي الأفريقي.
- كان قد قائد النادي الرياضي الصفاقسي وفائز بعدة ألقاب معه، ثم غادر الفريق موسم 2006–2007 باتجاه نادي الأهلي المصري
- لعب بعد الأهلي مع نادي الخليج الإماراتي و النادي الأفريقي
- لعب 20 مقابلة دولية مع منتخب تونس سجل خلالها هدفين وكان حاضرا في كأس الأمم الأفريقية 2002.
- عمل مديرا فنيا لفريق الترجي الجرجيسي.
- حقق بوجلبان نجاحا باهرا مع الترجي الجرجيسي خلال الموسم الرياضي الحالي، ويحتل المركز الخامس برصيد 41 نقطة على بعد 4 نقاط من صاحب الصدارة.