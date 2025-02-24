9 معلومات عن "بوجلبان" المرشح لتولي تدريب المصري البورسعيدي

يصل خلال الساعات المقبلة المدرب التونسي أنيس بوجلبان، نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق للترجي الجرجيسي إلى القاهرة وذلك لوضع الرتوش النهائية لتولي تدريب الفريق المصري البورسعيدي، حسب ما أكدته مصادر بالنادي، وذلك خلفا لعلي ماهر المدير الفني السابق للفريق الذي تم فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين بسبب تراجع نتائج الفريق للفريق خلال المباريات الماضية.

المصري البورسعيدي وضع اسم أنيس بوجلبان من أقوى المرشحين لتولي المسئولين الفنية للفريق، على أن يتم عقد جلسة مع مجلس إدارة النادي لانهاء الاتفاق بشكل رسمي واعلان تعيينه رسمياً.

وإليكم أبرز المعلومات عن المدرب التونسي أنيس بوجلبان :