وصول الشحنة الإغاثية الباكستانية الـ25 إلى غزة عبر مطار العريش

وصلت اليوم الشحنة الإغاثية الباكستانية الخامسة والعشرين من المساعدات الانسانية الي قطاع غزة، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الباكستانى محمد شهباز شريف،

هبطت اليوم في مطار العريش الدولي طائرة خاصة من باكستان تحمل 90 طنا من إمدادات الإغاثة والتي تتضمن خيام مقاومة للامطار بالإضافة إلى أغطية من القماش المشمع تم تسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر المصري لإرسالها بعد ذلك إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني داخل غزة.

وتواصل الهيئة الوطنية الباكستانية لادارة الكوارث بالتعاون مع مؤسسة الخدمات في تقديم المساعدات الانسانية والاغاثية للشعب الفلسطيني.

وأعلنت الحكومة الباكستانية، انها ستستمر في الوقوف الي جانب الشعب الفلسطيني في تقديم المساعدات الانسانية.

واشادت باكستان بالدور الذي تقوم به مصر للمساعدة الشعب الفلسطيني.

كما اعلنت باكستان، استمرار ارسال المزيد من الشحنات والمساعدات الي الشعب الفلسطيني داخل غزة.