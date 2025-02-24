"التخطيط الإقليمي والعمراني" بجامعة القاهرة تعقد مؤتمرها الدولي لمواجهة التحديات

نظمت كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد رفعت عميد الكلية، المؤتمر العلمي الدولي للكلية تحت عنوان "التخطيط الابتكاري في مجابهة تحديات العمران"، في نسخته الثانية، بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الخالق القاضي مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية، وعدد من ممثلي نقابة المهندسين، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التخطيط الإقليمي والعمراني.

وأوضحت الدكتورة غادة عبد الباري، خلال كلمتها، أهمية موضوع المؤتمر والذي يتناول أحد أهم التحديات التي تواجه العمران المصري، وذلك من خلال تفعيل فكر ومفهوم التخطيط الاحتوائي في مواجهة الكوارث البيئية والعمرانية والاقتصادية والاجتماعية بالعمران المصري، مؤكدًة حرص إدارة الجامعة علي دعم دور الكلية المحوري وتمكينها من القيام بدورها في تحقيق التنمية العمرانية داخل الدولة المصرية.

ومن جانبه، رحب الاستاذ الدكتور محمد رفعت عميد الكلية، بالحضور والمشاركين فى فعاليات المؤتمر والذي يقدم أبحاثا علمية وأفكارا ابتكارية تقدم حلولا مبتكرة قابلة للتطبيق في الواقع، مشيرًا إلي اتباع الكلية أحدث الطرق العلمية في التدريس بهدف إعداد أجيال من الكوادر البشرية المتميزة والمدربة على أعلى مستوى للنهوض بمستوى العمران المصري وتمتلك القدرة على مواكبة متطلبات أسواق العمل العالمية، لافتًا إلى أن مخرجات المؤتمر سوف تساهم بفعالية فى استدامة النهضة العمرانية للدولة المصرية، وتحقق التنمية الاقتصادية، وجودة الحياة للمواطنين.

ومن جهته، أشار الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان، إلى جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى تحقيق التنمية العمرانية المعتمدة على مبادئ التخطيط العمراني بمستوياته، والمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الإسكان وقطاع المرافق، فضلًا عن المشروعات الجارية في المدن الجديدة.

وفي نهاية فعاليات المؤتمر، قام الدكتور محمد رفعت بتكريم الجيل الأول من أبناء الكلية، والضيوف الرعاة للمؤتمر.

جدير بالذكر، أن مؤتمر التخطيط الابتكاري في مجابهة تحديات العمران، تضمن عقد جلستين، تناولت أولاهما

"التكنولوجيا ومدن المستقبل" تحدث خلالها االدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور فاضل ديغام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور محمد فتحي، مدير الكود المصري للمدن المستدامة والذكية "مركز بحوث الإسكان والبناء"، والدكتور طارق أبو السعود، أستاذ البيانات الجيومكانية ووكيل الكلية السابق. وتناولت الجلسة الثانية "City Brandin"، تحدث خلالها الدكتور وليد عباس، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس ايمن عامر مدير عام شركة سوديك ، والدكتور عباس الزعفراني أستاذ بقسم التصميم العمراني والعميد الاسبق بكلية التخطيط الإقليمي والعمران.

كما شهد فعاليات المؤتمر، الدكتور أحمد الزيات رئيس شعبة الهندسة المعمارية، والدكتور سحر عطيه عضو مجلس النواب، والدكتور محمد ابو سعده رئيس جهاز التنسيق الحضاري، والدكتور محمد مسعود رئيس مجلس إدارة المركز القومي للبحوث.

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